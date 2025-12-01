Най-големите при момичетата и мъжете от Вълците – с победи в последните мачове, по-малките момичета и момчета загубиха срещите си

Натоварен бе уикендът за различните формация на баскетболните Вълци.

Момичетата до 16 г. показаха зъби и дух до последната секунда и извоюваха успех срещу „Черно море Одесос“ като гост във Варпна с резултат 84-79.

Служебно спечелиха мъжете заради неявяване за мача от ББЛ на домакините от „Черно море Викудха“.

Момичета до 14 г. загубиха като гости на „Дунав Русе – 2016“ с резултат 151:32.

А момчетата до 12 г. на треньор Никодим Моев претърпяха две зауби срещу „Дунав Русе 2016“ – 22:103 и „Черно море Тича“ – 4:106 в турнир на Североизток А група, на който домакин беше Русе.

От „Вълци-Разград“ благодарят на основния спостор „Пилко“ с търговската марка „Лудогорско пиле“ и останалите спонсори за подкрепата в подготовката и участието в състезанията на различните формации в клуба.

