Спортът

Най-големите при момичетата и мъжете от Вълците – с победи в последните мачове, по-малките момичета и момчета загубиха срещите си

e-razgrad 01.12.2025 No Comments

Натоварен бе уикендът за различните формация на баскетболните Вълци.

Момичетата до 16 г. показаха зъби и дух до последната секунда и извоюваха успех срещу „Черно море Одесос“ като гост във Варпна с резултат 84-79.

Служебно спечелиха мъжете заради неявяване за мача от ББЛ на домакините от „Черно море Викудха“.

Момичета до 14 г. загубиха като гости на „Дунав Русе – 2016“ с резултат 151:32.

А момчетата до 12 г. на треньор Никодим Моев претърпяха две зауби срещу „Дунав Русе 2016“ – 22:103 и „Черно море Тича“ – 4:106 в турнир на Североизток А група, на който домакин беше Русе.

От „Вълци-Разград“ благодарят на основния спостор „Пилко“ с търговската марка „Лудогорско пиле“ и останалите спонсори за подкрепата в подготовката и участието в състезанията на различните формации в клуба.

/e-Razgrad/

Views: 6

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.