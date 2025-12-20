Най-високата сурвачка от конкурса „Коледни фантазии“ вече е част от празничната украса на Община Разград, а нейната авторка получи наградата си в Димитровград

Най-високата сурвачка от конкурса по приложно изкуство

на ЦПЛР ЦУТНТ „Коледни фантазии“ вече е част от

празничната украса на Община Разград, а нейната авторка

получи наградата си в Димитровград.

Припомняме, че първото национално издание на

творческата надпревара се радва на голям интерес. За

участие бяха изпратени 6980 творби от 350 училища,

детски градини, школи и центрове от 169 населени места

във всички 28 области на България. Конкурсът бе в четири

категории: коледни картички, коледни рисунки, сурвачки

и коледни играчки. Наградите на най-добрите творби бяха

връчени в края на миналата седмица. Една от призьорките

обаче получи отличието си – грамота, медал и комплект за

рисуване – вчера в своето училище. Със съдействието на

кореспондента на Дарик радио в Хасково Живка Тодорова

наградата бе получена в училището на авторката –

ПМГ“Иван Вазов“-Димитровград. Вчера директорът на

училището Валентина Делчева я връчи на 13-годишната

Никол Динева – седмокласничка в ПМГ“Иван Вазов“-

Димитровград. Тя е класирана на първо място в раздел

„Сурвачки“ във възрастова група 5-8 клас. Нейната

сурвачка е висока над 160 см. и от няколко дни по

инициатива на директора на ЦУТНТ Цветанка Русева е

част от празничната украса в сградата на Община Разград.

