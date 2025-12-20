Най-високата сурвачка от конкурса „Коледни фантазии“ вече е част от празничната украса на Община Разград, а нейната авторка получи наградата си в Димитровград

Най-високата сурвачка от конкурса по приложно изкуство
на ЦПЛР ЦУТНТ „Коледни фантазии“ вече е част от
празничната украса на Община Разград, а нейната авторка
получи наградата си в Димитровград.
Припомняме, че първото национално издание на
творческата надпревара се радва на голям интерес. За
участие бяха изпратени 6980 творби от 350 училища,
детски градини, школи и центрове от 169 населени места
във всички 28 области на България. Конкурсът бе в четири
категории: коледни картички, коледни рисунки, сурвачки
и коледни играчки. Наградите на най-добрите творби бяха
връчени в края на миналата седмица. Една от призьорките
обаче получи отличието си – грамота, медал и комплект за
рисуване – вчера в своето училище. Със съдействието на
кореспондента на Дарик радио в Хасково Живка Тодорова
наградата бе получена в училището на авторката –
ПМГ“Иван Вазов“-Димитровград. Вчера директорът на
училището Валентина Делчева я връчи на 13-годишната
Никол Динева – седмокласничка в ПМГ“Иван Вазов“-
Димитровград. Тя е класирана на първо място в раздел
„Сурвачки“ във възрастова група 5-8 клас. Нейната
сурвачка е висока над 160 см. и от няколко дни по
инициатива на директора на ЦУТНТ Цветанка Русева е
част от празничната украса в сградата на Община Разград.
ЕRagrad
Views: 27