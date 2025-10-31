Над 700 ученици, учители и представители на културни институции участваха в празничното факелно шествие, посветено на Деня на народните будители

Над 700 ученици, учители и представители на културни институции от Разград участваха в празничното факелно шествие, посветено на 1 ноември – Деня на народните будители.

То започна от площада пред Общинския културен център, премина през още няколко културни институции, като пред всяка от тях участниците в шествието имаха възможност да се запознаят с интересни факти от историята и настоящото развитие на културния храм.

Преди шествието да тръгне Кметът Добрин Добрев поздрави всички участници в него и всички, които празнуват Деня на народните будители. „В навечерието сме на един от двата светли празника на духовността, които нашият народ отбелязва тържествено. Няма друга нация, която така да тачи и да се прекланя пред делото на своите учители и създатели на културни ценности. Ние сме уникални и с това, че в трудни времена, за да оцелеем пред изпитанията се уповаваме на вярата и на историческата, и родовата ни памет.” – каза в приветствието си Кметът Добрин Добрев. Той припомни историческата обстановка, в която българите започват да честват Деня на народните будители и призова тази почит да продължи да се предава от поколение на поколение. „Дълг на всеки от нас е да научи децата си на уважение към хората, поддържали българския дух през вековете. Това отношение към миналото се възпитава и със събития, на които се събираме заедно като общество, за да отбележим важните за нашата нация празници” – каза още Кметът Добрин Добрев.

Той се обърна и към младите хора, които имаха честта да носят портрети на народни будители: „Като наследници на народните будители от миналите векове вие – ученици, учители и дейци на културата и изкуствата – ще носите портретите на 22-ма българи с важен принос в историята на Родината ни. Част от портретите са на хора, свързали живота си с нашия град: Григор Попов, Антон Страшимиров,Анание Явашев, Станка Николица, Никола Икономов.”. Сред останалите портрети бяха тези на: д-р Петър Берон, Алеко Константинов, Любен Каравелов, Васил Априлов, Йордан Йовков, Екзарх Йосиф, Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев и други.

В началото на шествието бе и шестметров трибагреник, предоставен от Областна администрация. Във всяка от представителните групи на училищата и културните институции имаше участници с факли – символ на светлината, която носят културата и просветата за поколения българи.

Пред участниците в шествието бяха представени важни моменти от историята на: Капански ансамбъл-Разград, Театрално-музикалния и филхармоничен център с неговите звена Драматичен театър „Антон Страшимиров”, сцена „Назъм Хикмет” и Разградска филхармония „Димитър Ненов”, Общинско радио-Разград, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”, НЧ”Развитие 1869” и Музикален дом „Екатерина и Димитър Бъчварови”.

Кметът Добрин Добрев също участва в шествието заедно със своите заместници Полина Иванова, Елка Неделчева и Зорница Евгениева, както и председателят на Общински съвет Галина Георгиева и общински съветници.

Шествието завърши пред Общинския културен център, в чиято зала част от участниците в шествието имаха възможност да гледат спектакъла на ТМФЦ-Разград „Железният светилник“ – по Димитър Талев. Входът за учащи и представители на културните институции бе на преференциални цени – в знак на уважение към хората на знанието и творчеството.

Община Разград посвещава още няколко събития на Деня на народните будители. На 31 октомври, петък, от 17:30 ч. в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ ще бъде открита изложбата „Живата памет на България – носиите и шевиците разказват“, представена от Детелина Дачева. От 19:00 ч. НЧ „Развитие 1869“ ще представи фотоизложба и концерт на хор „Железни струни“, посветени на празника.

На 1 ноември от 10:30 ч. пред къща музей „Станка и Никола Икономови“ ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към възрожденците.

/e-Razgrad/

