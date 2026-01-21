Над 600 преподаватели ще обсъдят актуални теми и работещи модели в предучилищното образование

Над 600 педагози от цялата страна ще обсъдят иновативни методи за обучение и възпитание на най-малките по време на Националния форум за предучилищно образование „Градивни частици на бъдещето“. Четвъртото издание на престижната инициатива, организирана от издателство „Клет България“, ще потопи участниците в актуални теми, научно-практически дискусии и работещи модели за изграждане на ключови житейски умения от ранна детска възраст. Събитието ще се проведе на 14 февруари от 08:30 ч. в хотел „Маринела“ в гр. София.

„Доброто образование започва с уверения учител. Затова създадохме националния форум като място за смислен професионален разговор и обмен на практики, които наистина работят в детската градина. И най-важното – да покажем с действия, че учителите имат подкрепа, когато изграждат у децата ключови житейски умения още в предучилищна възраст“, споделя Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

Традиционно образователното събитие се провежда в два етапа. По време на първата част присъстващите ще черпят опит и знания от истински професионалисти в сферата на педагогиката. Сред тях са проф. Галин Цоков, проф. д-р Пепа Митева и проф. д-р Пенка Марчева. Те ще представят своите лекции за педагогическото взаимодействие в образователния процес, детето в епохата на изкуствения интелект и основните характеристики на новото социално-емоционално умно поколение.

Събитието ще продължи с практически сесии. Участниците ще работят по реални казуси, вдъхновени от съвременните предучилищни предизвикателства. Част от темите включват създаване на забавна и стимулираща среда чрез STEAM подход, ефективна работа с деца със СОП и запознаване с традициите и културното наследство на България. В останалите практически сесии преподавателите ще научат как музиката помага на децата да изградят полезни навици и как вестникът на детската градина може да се превърне в иновативна форма за комуникация между родители, учители и деца.

Форумът „Градивни частици на бъдещето“ продължава да вдъхновява педагогическата общност и да дава тласък на новаторските идеи. Той е естествено продължение на основната мисия на издателство „Клет България“ да подкрепя всеки по пътя към знанието и да създава условия за обмен на знания, иновации и добри практики в образователната сфера. Повече информация за него можете да намерите тук.

Views: 5