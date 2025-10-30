Над 250 деца посетиха Етнографския музей и къщата музей „Станка и Никола Икономови“ в навечерието на Деня на народните будители

В навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители, над 250 деца на възраст от детската градина до гимназисти посетиха Етнографския музей и къщата музей „Станка и Никола Икономови“.

Виктор Костадинов от отдел „Нова история“ и екскурзоводът Цетомир Пенчев в Регионалния исторически музей посрещаха момичета и момчета от IV група в ДГ „Зорница“, първокласници, второкласници, четвъртокласници, петокласници и седмокласници от ОУ „Н. Икономов“, второкласници от ОУ „И.С.Тургенев“, осмокласници и деветокласници от ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“.

Домакините им разказваха интересни и любопитни факти от живота и делото на именитото възрожденско разградско семейство, а в Етнографския музей ги запознаха с бита и обредния годишен календар на етнографската група „капанци“.

Част от децата имаха възможност да се срещнат на живо с Теменуга Иванова – правнучката на разградските будители Станка и Никола Икономови и внучка на журналиста Григор Попов – издател и редактор на най-дълго излизалия разградски вестник през XX век „Разградско слово“.

