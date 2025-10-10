Над 130 деца посетиха Община Разград в Деня на отворените врати

Над 130 деца от основните училища посетиха Община Разград в Деня на отворените врати по повод Деня на българската община и местното самоуправление.

Седем групи от: ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Н.Й.Вапцаров“, ОУ „Н.Икономов“-2 групи, ОУ „Васил Левски“, ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Ив.С.Тургенев“ се запознаха с работата на общинската администрация. Техни гидове бяха: началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ Катерина Ганева, младши експерт от същия отдел Павел Русев, както и Теодора Ненкова, Айлин Маджарова и Златина Георгиева от отдел „Образование, младежки дейности и спорт“.

Още в началото на обиколката общинските служители предоставиха на малките посетители анкетна карта от 8 въпроса, а децата трябваше да открият отговорите в думите от беседата на своите екскурзоводи. Учениците научиха с какво се занимават различните общински отдели, какви награди се връчват на гражданите с голям принос за развитието на общината в различни сфери на обществения живот, научиха и кои са градовете побратими на Разград, посетиха фронт-офисите и някои от кабинетите на служители в различни отдели. В края на обиколката две от групите посетиха кабинета на кмета Добрин Добрев, други се срещнаха с председателя на Общинския съвет Галина Георгиева или със зам.-кметовете Полина Иванова и Хабибе Расим. На представителите на ръководството децата представиха попълнените анкетни карти от анкетата. Всички се бяха представили отлично и получиха награди – магнитчета със символите на Разград.

Учениците имаха и въпроси към общинската управа, както и предложения за по-големи спортни площадки и басейн, за велоалеи, търговски центрове и други.

Второто събитие, организирано от Община Разград и посветено на Деня на българската община, бе поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на първия кмет на Разград, която се намира пред Етнографския музей, където е живял Георги Попов.

Почит пред първия разградски кмет отдаде и представител на неговата фамилия. Богомилка Атанасова е съпруга на д-р Благовест Атанасов – праправнук на Георги Попов. Тя разговаря с кмета Добрин Добрев и сподели с него спомени за семейството на първия кмет на Разград.

