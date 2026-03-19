Над 1100 учители се обучиха как да използват изкуствен интелект в учебния процес

Над 1100 участници от цялата страна завършиха Дигиталната академия за учители – съвместна инициатива на издателство „Клет България“ и SoftUni, която се проведе в периода януари – март 2026 г. Програмата е насочена към практическото използване на изкуствен интелект в учебния процес. Обратната връзка от участниците показва висока оценка за обучението – близо 90% от тях биха я препоръчали на свои колеги.

„Изкуственият интелект вече е част от образователната среда. Важно е учителите да имат възможност да го използват уверено и по начин, който им помага във всекидневната работа. Именно затова създадохме тази академия – за да покажем практически как технологиите могат да подкрепят учителя в подготовката и провеждането на учебния процес“ – каза Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

В програмата се включиха учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, които преподават чужди езици, математика, география, информационни технологии и природни науки. Това разнообразие от предмети позволи да бъдат обсъдени различни практически ситуации от всекидневната работа в класната стая.

Участниците се запознаха с конкретни начини за използване на AI при подготовка на уроци, създаване на тестове и учебни материали, проверка на задачи, дигитално оценяване и персонализиране на обучението, като използват съдържанието и ресурсите в дигиталната платформа iZZI. В рамките на обучението беше показано и как с помощта на изкуствен интелект могат лесно да се създават визуално богати учебни материали, без да са необходими специални дизайнерски умения.

„За подготовката на уроците за един учебен ден ми бяха необходими повече от 3 часа, тъй като работя в малко училище със смесени паралелки, в които учениците са билингви. Освен това водя няколко предмета – един за 5. клас и един за 6. клас.

Сега, след като преминах обучението, подготовката на уроците, изготвянето на работни листове, тестове и кратки упражнения става много бързо – между 30 и 50 минути. Изключително съм благодарна на целия екип за положените усилия и за това, че мислят как да облекчат работата на учителите. От стартирането на академията не спирам да използвам AI“ – Петя Желева, начинаещ учител, ОУ „Васил Левски“, с. Гита, общ. Чирпан.

По време на обучението са публикувани над 1600 съобщения, в които преподавателите обсъждат конкретни казуси от класната стая и споделят опит в използването на AI инструменти. Така академията се превърна и в пространство за обмен на идеи и практики между учители от различни училища в страната.

