Над 1100 учители от цялата страна ще развиват умения за работа с изкуствен интелект

Над 1100 учители от цялата страна се включват в Дигитална академия за учители – съвместна инициатива на SoftUni и издателство „Клет България“, която показва как изкуственият интелект може да бъде полезен и естествено приложим в учебния процес.

Програмата е насочена към учители от 1. до 7. клас и се провежда в периода януари – март 2026 г. под формата на шест онлайн сесии по два часа, достъпни безплатно за участници от цялата страна.

Програмата включва работа с водещи AI инструменти, създаване на учебни материали и тестове, както и дигитално оценяване и персонализация на обучението. Акцентът е върху практическото им приложение с подкрепата на съдържанието в платформата iZZI на издателство „Клет България“.

Още по време на първата жива сесия активността на участниците беше изключително висока. В рамките на два часа бяха зададени и обсъдени над 500 въпроса и коментара, като разговорът естествено премина към конкретни примери и идеи за прилагане на наученото в реалния учебен час.

Дигитална академия за учители създава пространство за разговор, споделяне на опит и развитие на умения, които отговарят на съвременната учебна среда и на реалните нужди на българските учители.

