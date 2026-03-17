Над 1000 ученици от цялата страна премериха знания по английски език

Рекордните над 1000 ученици от различни краища на страната демонстрираха своите езикови умения в националния кръг на международното състезание по английски език – Kangaroo Global Linguistics (KGL). Образователната надпревара, организирана от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, се проведе в София при домакинството на 43. ОУ „Христо Смирненски“ и ПГВТ „А. С. Попов“. Победителите от нея ще бъдат наградени на тържествена церемония на 18 април в хотел „София Балкан Палас“ по време на 20-ата юбилейна конференция Cambridge Day.

„Нарастващият интерес към състезанието е ярък показател за високото ниво на чуждоезиковото обучение в България. За поредна година ставаме свидетели на таланта, амбицията и целеустремеността на българските деца и техните преподаватели. Те отново ни показаха, че децата ни не са само добре подготвени, но и конкурентоспособни на международно ниво“, сподели Владимир Колев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Традиционно състезанието се провежда в три етапа – вътрешноучилищен, национален и международен. В първия кръг на тазгодишното издание на образователната надпревара взеха участие над 8000 ученици от 8- до 18-годишна възраст. Те тестваха своите знания по английски език в нивата от PRE A1 до B2 съгласно общата европейска референтна рамка на езиците. Над 1000 от тях продължиха към националния кръг, който събра млади таланти от 175 училища и езикови центрове в страната. Най-добре представилите се в него ще преминат към следващия кръг и ще представят страната ни на международната сцена през есента.

KGL е естествено продължение на успешната традиция на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България да обединява учебните заведения, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език, и да подкрепя учениците, изучаващи английски в България. През годините в състезанието са преминали 110 000 млади таланти, което затвърждава неговата позиция като едно от най-престижните събития в образователния календар.

