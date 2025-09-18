Надрусан с амфетамин и метамфетамин шофьор опитал да избяга от патрулка, блъснал колата в мантинела и полицаите го открили снишен близките храсти

Водач опита да избяга от полицейска проверка в Разград, съобщиха от полицията.

На 17 септември около 12.10 часа, в хода на провеждана специализирана операция, в района на село Стражец е спрян автомобил „Фолксваген Голф“. Установен е 27-годишен правоспособен водач, който е приканен в сградата на Районното управление, за да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици. Той обаче отклонява посоката си на движение към по гравния път в посока Русе, ускорява и се блъска в мантинела до разклона за Гецово. Изоставя катастрофиралия автомобил и побягва. Малко след това в хода на предприетите оперативно-издирвателни действия е установен да се укрива в гъста растителност в близост до местопроизшествието. Извършена е проверка с „Drug test 5000“, който отчел резултат, положителен на амфетамин и метамфетамин. След отказ да предостави кръв за химичен анализ е задържан. По случая е започнато бързо производство.

/e-Razgrad/

