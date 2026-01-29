Страната

Надежда Йорданова: Внасяме предложение за връщане на машинния протокол при гласуването с машини

e-razgrad 29.01.2026 No Comments

Машините трябва да могат да бъдат използвани като машини за гласуване и за отчитане на изборните резултати, а не като принтери, в каквито ги превърна хартиената коалиция в 48-ото Народно събрание. Това заяви съпредседателят на “Продължаваме промяната – Демократична България” Надежда Йорданова непосредствено преди началото на извънредно заседание на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси.

“Вероломствата срещу изборните права на българските граждани продължават да се случват. Днес в рамките на 20 минути беше свикана правна комисия, която да разгледа законопроекта на “Възраждане” и предложението им българските граждани в държави извън Европейския съюз да могат да гласуват в до 20 секции извън посолствата и консулските служби. Това лишава десетки хиляди български граждани, които живеят във Великобритания, САЩ, Канада, Турция от правото им на глас”, подчерта Йорданова.

Представителят на ръководството на “Да, България” добави, че поредният опит за промени на изборните правила в последния момент дава шанс и на опозицията в лицето на ПП-ДБ поне частично да защити вече отхвърленото на първо четене връщане на 100% машинно гласуване.

Views: 9

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.