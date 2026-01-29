Надежда Йорданова: Внасяме предложение за връщане на машинния протокол при гласуването с машини

Машините трябва да могат да бъдат използвани като машини за гласуване и за отчитане на изборните резултати, а не като принтери, в каквито ги превърна хартиената коалиция в 48-ото Народно събрание. Това заяви съпредседателят на “Продължаваме промяната – Демократична България” Надежда Йорданова непосредствено преди началото на извънредно заседание на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси.

“Вероломствата срещу изборните права на българските граждани продължават да се случват. Днес в рамките на 20 минути беше свикана правна комисия, която да разгледа законопроекта на “Възраждане” и предложението им българските граждани в държави извън Европейския съюз да могат да гласуват в до 20 секции извън посолствата и консулските служби. Това лишава десетки хиляди български граждани, които живеят във Великобритания, САЩ, Канада, Турция от правото им на глас”, подчерта Йорданова.

Представителят на ръководството на “Да, България” добави, че поредният опит за промени на изборните правила в последния момент дава шанс и на опозицията в лицето на ПП-ДБ поне частично да защити вече отхвърленото на първо четене връщане на 100% машинно гласуване.

