Награди за 52-ма добротворци

52 плакета за добри дела бяха връчени в петото издание на инициативата „Доброволчеството носи щастие“, съобщиха от местната администрация.

Кампанията, пета по ред, е на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към него, се провежда по повод 5 декември – Международния дан на доброволеца.

Тържественото връчване на плакетите на отличените бе в Художествената галерия „Проф. Илия Петров“, а честта да наградят призьорите имаха зам.-кметът на Разград Елка Неделчева и председателят на ОбСНВ Станислава Петрова.

В приветствието си Елка Неделчева поздрави младите хора и им пожела: „Бъдете винаги с активна гражданска позиция и уверено правете света около нас по-човечен и по-добър.“

Призовете се връчват в три категории – „Изключителен принос“, „Инициативност и лидерство“ и „Положително въздействие“. Получиха ги не само ученици, учители, класове и цели училища от община Разград, но и от съседни общини – Завет и Исперих. Отличия имаше и за благотворителни организации и за хора извън ученическа възраст, направили добри дела. Сред добрините, извършени от номинираните, са: помощ за възрастни хора и деца в нужда, участие в благотворителни инициативи, почистване на обществени места, изработване на къщички за бездомни животни и птици, дарителски акции на книги или на дрехи за социално слаби и много други.

