Награди за празника

Девет служители на Криминална полиция от секторите в ОД на МВР и Районното управление в Разград са отличени с парични награди по повод 8 ноември /Архангеловден/ – празник на полицията в България.

Наградите са за постигнати значителни професионални резултати в противодействието на престъпления, свързани с разпространението на наркотични вещества. Други 49 служители от четирите районни управления са наградени с „Писмена похвала” от директора на ОД на МВР старши комисар Диян Симеонов. Отличието е за проявена инициативност и постигнати високи резултати в професионалната дейност. Трима служители на Районно управление – Разград са повишени в степен на длъжност. Заповедите бяха прочетени днес пред личния състав от зам.-директора комисар Теодор Милков.

