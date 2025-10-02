Награди за победителите в лекоатлетическия крос „Златна есен“

С традиционния крос „Златна есен“ в парка Ученическата спортна школа „Руси Бухтев“ постави начало на своята 72-ра учебна година.

В надпреварата участват ученици от 1 до 12 клас на различни дистанции – от 300 до 700 м.

Преди първия старт кметът Добрин Добрев пожела на участниците да спечелят най-бързите, но ги увери, че всъщност всички, които спортуват, ще спечелят, тъй като спортът е здраве, дисциплина, самочувствие и помага децата да израснат здрави, целеустремени и с много приятели. Кметът призова децата да се запишат в школата – при най-добрите треньори, които са подготвили много шампиони.

Гости на откриването на новата учебна година бяха и началникът на РУО-Разград Ангел Петков, експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева и експертът по спорт в РУО Иван Петров.

В кроса участваха 280 състезатели. Всеки финиширал получи химикалка с логото на УСШ, а класираните на първите три места в своята възраст – медали. Според точките от индивидуалните победи на участниците бе оформено и крайно класиране по училища, като призьорите получиха купи. С най-много точки е отборът на ОУ “Васил Левски“, на второ място е ППМГ “Акад. Н.Обрешков“, а на трето ПГССХТВТ “Ангел Кънчев“.

Директорът на УСШ Цветан Танев съобщи, че в школата са записани 628 деца, те ще се подготвят в 46 групи по 12 вида спорт. Новият спорт е футбол. Цветан Танев представи и треньорите, които присъстваха на откриването: баскетбол – Стефко Данаилов, бадминтон – Христо Димитров, волейбол – Айшегюл Ахмедова, шахмат – Росен Русев, ориентиране – Татяна Станева, лека атлетика – Красен Цонев, тенис на маса – Росен Иванов, стрелба с лък – Траяна Йорданова, футбол – Виктор Георгиев.

/e-Razgrad/

Views: 0