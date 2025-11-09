Награди за будителство „ЛудоЛюбие“

Гражданското сдружение „Кауза Разград“ връчи традиционните си годишни лудогорски награди за будителство и дарителство „ЛудоЛюбие“ в залата на кино „Арабела“.

Отличията връчиха председателят на Сдружението Калоян Монев и адвокат Мария Павлова, а отличените тази година бяха поетесата Ива Харизанова, която има три стихосбирки“ „На разсъмване“, „Не завинаги“ и „По следите на живия бог“. Нейни стихове четоха ученици от поканените шест елитни разградски училища – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, НПТГ „Шандор Петьофи“, ПГХТБТ „Мария Кюри“, ПГИ „Робер Шуман” и ОУ „Н. Й. Вапцаров“.

Вторият отличен бе 40-кратният световен шампион в енциклопедичната игра QUIZ -UP Свилен Огнянов, който наскоро издаде книгата си „Научна фантастика – митология и религия“. Пред гостите на събитието той разказа за книгата си и бъдещите си планове свързани с нея, както и за двата закона на роботиката, които е описал в книгата си.

Третият награден бе Николай Падалски и неговата съпруга Валентина Падалска, организатори на постоянната акция „Спаси книга“, която вече е национална и досега са спасени над 5 000 0000 книги, дарени от хора от цяла България.

За своята научна дейност в областта на химичните технологии и биотехнологиите, както и за 70 рационализации в цял свят, награда получи и 84-годишният проф. Неделчо Петков.

Всички те получиха грамота и реплика на Златния Пегас.

Водещ на събитието бе писателката и член на Сдружението Снежана Желязкова.

Идеята на екипа на „Кауза Разград“ е чрез това събитие, посветено на Деня на народните будители, да се почетат родолюбиви техни съграждани, включително по-малко известни лица, които са далеч от прожекторите, но които със своята дейност, творчество, енергия и хъс правят живота по-добър и по-истински. Събитието започна с песента на Ваня Костова „Молитва“ по стихове на разградската поетеса Павлина Стаменова. Поздрав към всички участници в церемонията отправи и талантливата певица Тея Георгиева. След това всички присъстващи изгледаха филма „Чума“ със сценарист проф. Боян Биолчев и разказа на Йордан Йовков „През чумавото“.

Шенол АХМЕДОВ

