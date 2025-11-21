Наградиха победителите в XVII Ученическа волейболна лига

15 отбора от разградски гимназии участваха в есенния кръг на седемнадесетото издание на единствения в страната турнир „Ученическа волейболна лига“. Организатор е Спортен клуб „Спорт за всички“ с председател Здравко Душков по идея на учителя в НПТГ „Шандор Петьофи“ Сашо Панчев.

На церемонията по награждаването, зам.-кметът на Разград Елка Неделчева пожела на всички участници да са здрави и с желание и спортен хъс да вземат участие в такива турнири, тъй като спортът е полезен начин младите хора да осмислят свободното си време. Тя изрази надежда сред присъстващите спортисти да има и такива, които ще приемат волейбола като съдба и професии и им пожела да постигнат и надминат успехите на мъжкия национален отбор на България. Елка Неделчева поздрави и преподавателите, които поддържат нарастващия интерес към този красив и интелигентен спорт, както и верните фенове, които бяха изпълнили залата на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“.

Част от наградите са осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград – фланелки с логото на комисията и надпис „Общуваме толерантно, играем честно“.

Всеки от отборите получи и по една волейболна топка, както и кутия шоколадови бонбони, за треньорите имаше анцузи с герба на България, а за най-добрите състезатели от всеки отбор – медал. Част от наградите бяха осигурени от народния представител Джипо Джипов. организаторите. Те благодариха за подкрепата и на Община Разград, регионалното управление на образованието, както и на ръководствата на двете училища, в чиито спортни зали се проведе турнирът – НПТГ “Шандор Петьофи“ и ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“.

e-Razgrad/

Views: 1