Наградиха победителите в турнира по мини футбол за момичета и девойки

24 отбора участваха в открит турнир по мини футбол за момичета и девойки, съобщиха от местната администрация. Състезанието се провежда се от 2005 г. насам, организират го Областният клуб „Спорт в училище“ в партньорство с Община Разград, Областният съвет на БФС, Българска асоциация „Спорт за учащи“, ММС и МОН.

На церемонията по награждаване председателят на ОК „Спорт в училище“ Николай Миланов благодари на партньорите в организацията, както и на ОУ „Васил Левски“, в чиято спортна зала се проведоха срещите.

Сред официалните лица бе експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева. Отличия връчваха и: председателят на ОС на БФС Динчер Къров, членовете на УС на ОК „Спорт в училище“ Симеон Тодоров и Станимир Йорданов.

Във възрастова група момичета 5-7 клас, където участваха 16 отбора от всички общини в област Разград, до финала достигнаха тимът на ОУ „Отец Паисий“, който победи отбора на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с 3:1. На трето място е отборът на ОУ „Отец Паисий“ – Подайва, а на четвърто – ОУ „Христо Ботев“ – Владимировци.

С резултат 2:1 завърши финалната среща при девойките между ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ППМГ „Акад. Н.Обрешков“. С бронзови медали е отборът от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Завет, а четвърти са футболистките от ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ – Разград.

По традиция имаше и плакет за „Мис Турнир“, получи го Гизем Ахмед от Езиковата гимназия.

Освен медали и купи призьорите получиха и футболни топки от ОС на БФС.

/e-Razgrad/

