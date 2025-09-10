Наградиха победителите в областния етап от Международния конкурс за детска рисунка  „С очите си видях бедата – 2025“

Огнеборците в Разград отбелязват професионалния си празник, 14 септември, с поредица инициативи в Седмицата на пожарната безопасност.

Днес в Художествената галерия бе церемонията по награждаване на победителите в конкурса „С очите си видях бедата”. На събитието присъстваха директорът на РДПБЗН комисар Емилиян Станев и зам.-областният управител Назиф Зюлкяр. В 23-то поред издание на ежегодния конкурс бяха включени 148 рисунки, участвали в общинските етапи от учебните заведения в Разградска област.

По регламент конкурсът се провежда в три категории и три възрастови групи. От представените рисунки 126 попаднаха в първа категория (Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование), 20 рисунки са от втора категория (Деца и ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство) и 2 рисунки са от трета категория (Деца и ученици от училища със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение).

Списъка с имената на наградените може да видите ТУК.

/e-Razgrad/

Views: 0