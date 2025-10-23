Наградиха малките фотографи – победители в конкурса „Моето различно, щуро лято“

Победителите в шестото издание на фотоконкурса „Моето различно, щуро лято“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, получиха грамоти и парични награди за отличените творби. Снимките им бяха подредени в изложба в бистро „Зайо Байо“, където се проведе и награждаването.

Наградите им връчиха кметът на Разград Добрин Добрев и зам.-кметът Елка Неделчева, която е и председател на Комисията.

В конкурса са участвали 125 ученици от 26 населени места от цялата страна. Те са представили общо 185 снимки и 47 фоторазказа.

Добрин Добрев поздрави организаторите и участниците в конкурса. Заяви, че фактът, че има толкова много участници в него, говори за това, че тази проява е начинание, което заслужава да се продължава и да се надгражда. На младите фотографи той пожела да са все така целеустремени, да мечтаят и да пътуват, а импресиите да са все така красиви през техните обективи.

Сред снимките, които впечатлиха и жури, и публика, бяха фотографии с любопитни имена като: „Сговорна дружина лозе обира“, „Най-вкусният сандвич“, „Вулканичен дъх“, „Каньонът Горло“ и други.

Някои от призьорите от други населени места не успяха да дойдат за церемонията и наградите ще им бъдат изпратени, но други – от Стара Загора и Шумен – лично пристигнаха, за да си получат отличията.

