Награда за ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ от Националния младежки конкурс „Аз за моята община: Моят глас за европейска промяна“

Кметът Добрин Добрев се срещна с четирима ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ и им връчи награда за участието им в Националния младежки конкурс „Аз за моята община: Моят глас за европейска промяна“, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

Конкурсът се организира от Националното сдружение на общините в България от 2023 г. насам, за пръв път участници от Разград са отличени. Част от наградите от конкурса се връчват по време на Годишната среща на местните власти по повод 12 октомври – Деня на българската община, а други – след нея.

В тазгодишното издание на конкурса младите хора трябваше да споделят конкретни примери от своите населени места, където реализирането на проекти с европейско финансиране е довело до видими промени и подобрения в средата и качеството на живот за гражданите.

Екип от НПТГ„Шандор Петьофи“: 19-годишната Деница Димитрова, която вече е завършила училището и е студентка, и 16-годишните Иван Иванов, Николай Григоров и Семир Сюлейманов – е представил за участие в конкурса подкаст. В него в ролята на „млади детективи на европейски проекти“ четиримата ученици разказват за реализацията на един от мащабните проекти на Община Разград за подобряване на културната инфраструктура „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“. По проекта, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., бяха обновени три ключови културни институции: Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“, Етнографския музей и Музикална школа „Илия Бърнев“. Проектът бе осъществен в периода от юли 2021 г. до декември 2023 г., той е на обща стойност 758 295,70 лева. В подкаста младите хора разказват за посещението си в Музикалната школа и за подобряването на средата на обучение за възпитаниците на културната институция. Впечатленията на децата-детективи са, че проектът не просто обновява физически сградите, а ги превръща в модерни центрове за творчество и знание, които дават нови възможности на младите таланти в Разград. Във видеото учениците интервюират директора на музикалната школа „Илия Бърнев“ Деян Денчев. Според него ремонтът е създал по-приятна атмосфера, но и възможност да прилагат иновативни методи. Новата апаратура дава тласък на творчеството и експериментите. Създаден е нов клас по „Тонрежисура“, който дава на младите хора възможност да се развиват в динамична и перспективна сфера. Обновената школа ще допринесе значително за културния живот на община Разград, като се превърне в модерен образователен център и създаде условия за изява на млади таланти.

В разговора си с Добрин Добрев днес те разказаха, че мотивът им да посетят именно музикалната школа, е, че всички обичат музиката и им е било интересно как и при какви условия в обновената сграда развиват своите таланти младите разградски певци и музиканти.

Кметът припомни на младите хора и техният ръководител – зам.-директора на гимназията Цветелина Минкова, че през последните години Община Разград е реализирала няколко европроекта за подобряване на образователната и културната среда и продължава с подготовката и реализацията на други инициативи, финансирани от Европейския съюз. Представи и организацията, която провежда конкурса – НСОРБ. И допълни, че Сдружението се ръководи от 23-членен Управителен съвет, в който и той самият е част.

Добрин Добрев им връчи Грамота и ваучер от 500 лв. – отличията за поощрителна награда от Националния младежки конкурс „Аз за моята община: Моят глас за европейска промяна“, както и рекламни материали на Община Разград.

