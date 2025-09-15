Набират средства за ремонт на църквата „Св. Димитър” в Балкански

Църковното настоятелство при храм „Св. Димитър” в с. Балкански набира средства за частичен ремонт на сградата.

В църквата прониква влага, която по преценка на техническо лице е в резултат на многото отворени фуги между камъните в долната част на постройката, както и от липсата на водосточни тръби на входовете, тъй като при валеж водата от покрива се разлива върху стените.

Храмът е построен през 1897 г. и през тези близо 130 години климатичните промени са дали своето отражение за състоянието, в което се намира в момента. За цялостното външно фугиране, изграждане на праг в долната част между стените и пътеките около сградата и за поставяне на водосточни тръби на трите входа са необходими 6800 лева по оферта изготвена в началото на юни 2025 г. Ако до края на лятото не успеем да съберем цялата сума, то поне се надяваме да успеем да съберем за ремонта на северната страна, където е най-голямата влага и е най-наложително отстраняването ѝ, уточняват от църковното настоятелсво.

И отправят апел към всеки, който има възможност, да помогне, за да се сърнати храма и за следващите поколения!

Средствата се набират по списък секретаря на кметството или по банкова сметка:

Архиерейско наместничество гр. Разград

IBAN: BG09STSA93000029465812

BIC: STSABGST

БАНКА ДСК

ОСНОВАНИЕ: За църква „Св. Димитър” – с. Балкански – дарение за ремонт.

Средствата, събирани по списък, ще бъдат внесени на горепосочената банкова сметка. След приключване на ремонта ще бъде даден пълен отчет на дарителите за събраните и изразходвани средства.

Телефон за връзка: 084 64 41 55 – Архиерейско наместничество – Разград, 084 719 224 и 0885726115 – Д. Димитрова.

/e-Razgrad/

Views: 0