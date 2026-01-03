Разград

Мюсюлманите от Разград и региона събраха 27 125 лв. за сираците

e-razgrad 03.01.2026 No Comments

27 125 лв. събраха мюсюлманите от Разград и региона в националната кампания  „Седмица на сираците ,, ,  организирана от Главно мюфтийство София – каза за сайта  E Razgrad  районния мюфтия на Разград г-н Мехмед Аля.  Инициативата включва редица активности като лекции и благотворителни базари. Средствата, събрани при организирането им, постъпват в специален фонд. Чрез него деца до 16-годишна възраст /без значение на религиозната или етническата им принадлежност/, които са загубили своите родители, получават месечна помощ в размер на 90 лв. или 1080 лв. годишно. През месец Рамазан сираците получават и надбавка в размер на 90 лв. Към настоящия момент  с общите усилия на институцията и вярващите  мюсюлманското вероизповедание подпомага 626 деца. От районното мюфтийство Разград  благодарят на всички дарители , а на останалите напомнят , че Всевишния Аллах в съдния ден ще бъде благосклонен към тези, които са правили добро на Земята и са дарявали от сърце.

Шенол Ахмедов

 

