Мюсюлманите от Разград и региона събраха 27 125 лв. за сираците

27 125 лв. събраха мюсюлманите от Разград и региона в националната кампания „Седмица на сираците ,, , организирана от Главно мюфтийство София – каза за сайта E Razgrad районния мюфтия на Разград г-н Мехмед Аля. Инициативата включва редица активности като лекции и благотворителни базари. Средствата, събрани при организирането им, постъпват в специален фонд. Чрез него деца до 16-годишна възраст /без значение на религиозната или етническата им принадлежност/, които са загубили своите родители, получават месечна помощ в размер на 90 лв. или 1080 лв. годишно. През месец Рамазан сираците получават и надбавка в размер на 90 лв. Към настоящия момент с общите усилия на институцията и вярващите мюсюлманското вероизповедание подпомага 626 деца. От районното мюфтийство Разград благодарят на всички дарители , а на останалите напомнят , че Всевишния Аллах в съдния ден ще бъде благосклонен към тези, които са правили добро на Земята и са дарявали от сърце.

Шенол Ахмедов

Views: 126