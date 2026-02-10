Мъск мести човечеството на Луната: Автономен град до 10 години

Основателят на SpaceX Илон Мъск заяви в неделя, че компанията му е насочила вниманието си към изграждането на „автономно развиващ се град“ на Луната, което според него може да бъде постигнато за по-малко от 10 години, според Ройтерс.

„SpaceX обаче ще работи и по изграждането на град на Марс, като това ще започне след около 5-7 години, но основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията, а Луната е по-бърз вариант“, написа Мъск в публикация на платформата X.

Изявленията идват в контекста на доклад, публикуван в петък от Wall Street Journal, според който SpaceX е казала на инвеститорите, че ще даде приоритет на лунните мисии, като по-късно ще бъде направен опит за пътуване до Марс.

Според същия доклад, компанията е планирала март 2027 г. за безпилотно кацане на Луната.

Илон Мъск вече е заявявал, че планира да изпрати безпилотна мисия до Марс до края на 2026 г., цел, която би отбелязала важна стъпка в плановете му за разширяване на човешкото присъствие извън Земята.

Кросс

Views: 13