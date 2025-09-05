Мъж запалил огън в пчелина си, пламъците обаче погълнали бараката му и 8 дка крушова градина на съседа му

Сигнал за пожар, възникнал в обособен пчелин в землището на кубратското село Беловец, е получен около 14 часа на 4 септември, съобщиха от полицията.

Пламъците тръгнали след неправилно боравене с огън от 65-годишен мъж, стопанисващ пчелина. Унищожили дървена барака с площ 24 кв м, старо обзавеждане и се прехвърлили в съседен имот /крушова градина/, където изгорили 8 дка насаждения. Пожарът е загасен от дежурния екип на огнеборците в Кубрат. Нанесените щети са в процес на изясняване. Води се досъдебно производство.

/e-Razgrad/

