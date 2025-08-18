Мъж в Езерче заплашил комшията, че ще му запали колата, която той паркрал пред къщата му

В 01.50 ч. та телефон 112 56-годишен мъж от Езерче сигнализирал, че 47-годишният му съсед е паркирал собствения си автомобил „Мерцедес Спринтер“ пред дома му и се заканил, че ако не го премести, ще го опожари, след като го залее със запалителна течност, съобщиха от полицията.

На място е изпратен автопатурлен екип, като пред полицейските служители подаващият сигнала потвърдил, че ще запали посочения автомобил с бензин. Полицейските служители намират до енго пластмасова туба с бензин. Изготвен е констативен протокол, а тубата е иззета. Образувана е проверка.

/e-Razgrad/

