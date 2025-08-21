Разград

Мъжът на загиналата в катастрофата на кръстовището за Исперих жена е в тежко състояние в болница, водачът на буса, отнел предимдството, е задържан

e-razgrad 21.08.2025 No Comments

Мъжът на загиналата в катастрофата на кръстовището за Исперих жена е в болницата Разград с фрактура на гръдна кост, две ребра и комоцио, съобщиха от полицията.

23-годишният водач на буса с нидерландска книжка, отнел премството на колата на главния път, както и двамата му спътници /20-годишен от село Ясеновец и 31-годишен от село Острово/ отказват хоспитализиране. Прегледани са с контузни рани и натъртвания и освободени. Пробата на шофьора за употреба на алкохол и наркотици е отрицателна. Задържан е, по случая се води досъдебно производство.

/e-Razgrad/

Views: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.