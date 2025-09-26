Музикалната школа готви юбилеен концерт за 70-годишния си рожден ден

Музикалната школа „Илия Бърнев“ ще отпразнува 70-годишния си рожден ден с юбилеен концерт.

За пръв път заедно на сцената ще са настоящи и бивши възпитаници на школата, обявиха на пресконференция секретарят на читалище „Развитие“ в Разград Виолета Антонова, директорът на школата Деян Денчев и пианистът Фидоси Керчев.

Концертът е на 1 октомври в Стария театър със специалното участие на Симфониета Шумен с диригент маестро Славил Димитров. Организаторите подготвят богата програма – от класическа музика до популярни световни хитове.

Публиката ще види и чуе пианистите Фидоси Керчев, Деян Денчев – младши и Славена Петкова. На сцената ще бъдат още Даяна Гиргинова, Диляра Назиф и Иван Гайдаров, както и настоящите възпитаници на школата от класа на Детелина Тодорова. Заедно музикантите от Теодосий Спасов Фолк квинтет те ще представят значими образци от българския фолклор.

По думите на организаторите, предстоящият концерт е не само от местно и регионално, но и национално значение заради стореното в школата от преподаватели възпитаници в нея през изминалите 70 години.

„Музикалната школа е мястото, където започнах да се занимавам с музика и което ми даде отлична основа. Радвам се, че за първи път настоящи и бивши възпитаници ще споделим една сцена“, каза Фидоси Керчев, благодари за поканата и приветства решението на ръководството на школата настоящите ѝ възпитаници да свирят заедно със Симфониета Шумен.

В аванс организаторите съобщиха, че по време на концерта ще бъде и премиерата на специално написано за 70-годишнината произведение за пиано и оркестър от професор Борислава Танева от Националната музикална академия. На рояла ще е Деян Денчев – младши със съпровод на Симфониета Шумен.

Средно по 70 деца на година или общо – почти 5000, са се обучавали Музикалната школа „Илия Бърнев“ през изминалите 70 години. Те са носители на стотици награди от национални и международни конкурси.

Школата е и носител на наградите „Никола Икономов“ и „Златен Пегас“ на Община Разград.

На концерта на 1 октомври се очакват и специални гости, свързани по един или друг начин с школата.

