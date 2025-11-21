Музейната образователна програма „От Египет… до Скандинавия“ става мобилна – ще пътешества из училищата в Лудогорието

Завърши второто издание на образователна програма „От Египет… до Скандинавия“, организирана от Регионалния исторически музей за децата на Разград и Лудогорието.

Тази година тя продължи цели три седмици, обновена и обогатена. През изложбената зала на Етнографския музей минаха над 300 деца, които се пренесоха в миналото с пряк досег до четири велики цивилизации – Древен Египет, Гърция, Рим и скандинавския свят на викингите. В миналото пътешестваха ученици от всички основни училища в Разград, Средно училище „Христо Ботев“ – Лозница и от ОУ „Христо Ботев“ – Исперих.

Новината е, че програмата ще може да бъде видяна от много повече млади изследователи, защото прераства в мобилна и ще гостува на училищата във всички седем общини на Разградска област, а вероятно и на музеи из цялата страна.

Беседите на малките любопитковци пред богато илюстрираните от дизайнера Михаил Маринов табла води авторът на вече устойчивата инициатива – музейният педагог Христо Христов. В незабравимото пътешествие във времето и пространството децата бяха напътствани от аниматора Ибрахим Шаер и Пенка Димитрова от отдел „Административно-стопански” в музея.

„Доволни сме от стореното през изтеклите три седмици. Децата научиха неща, които не са описани в учебниците. Знаят защо така се казва Хеопсовата пирамида, че войните викинги побеждават българския цар Петър Делян, че елините са основатели на демокрацията. Научиха и как римляните успяват да управляват толкова дълго своята изключително силна империя. И още ред прелюбопитни факти“, обобщава на финала на програмата Христо Христов.

Музейните специалисти благодарят на всички, включили се в приключението да пътешестват в миналото. Защото познаването на историята помага – вече подготвени, за ползотворно пътуване и в бъдещето.

