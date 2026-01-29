Момче е новият кръщелник на Кмета на Разград

Момче, родено в МБАЛ“Св. Иван Рилски“-Разград, е новият кръщелник на Кмета на Община Разград.

Припомняме, че от 31 години Кметът става кръстник на децата, родени на Празника на Разград 28 януари, родителите получават като подарък детска количка за детето си и всяка година градоначалникът организира детско парти за рождения им ден. В празничното събитие днес участваха 34 деца.

От догодина те ще са с едно повече. В 16,00 ч. днес е родено момченце. Детето все още няма име, майката се казва Селенай Алекова от село Ясеновец.

До края на деня и в следващите няколко дни ще се проверяват актуализациите на Националната база данни „Население“, тъй като кръщелниците може да са родени в други региони, родителите им обаче трябва да имат адресна регистрация в община Разград. Родителите също може сами да подадат информация в Община Разград, ако детето им е родено на 28 януари, съобщиха от пресцентъра на общината.

