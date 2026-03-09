Моджтаба Хаменей,син на аятолах Али Хаменей, бе избран за върховен лидер на Иран

Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран може да доведе до ескалация на войната, след като Доналд Тръмп вече го определи като неприемлив, пише в. „Гардиън“. Британският вестник отбелязва, че изборът на Моджтаба Хаменей е първият случай след Ислямската революция през 1979 г., в който властта на върховния лидер се предава от баща на син. Това развитие на събитията, посочва „Гардиън“, вероятно ще провокира дебат в Иран за появата на династична система в една държава, базираща се изрично на свалянето на наследствената власт на шаха.

За своите поддръжници Моджтаба Хаменей символизира приемственост с идеологическата линия, чието начало бе поставено от аятолах Рухола Хомейни и която бе продължена от баща му, пише още „Гардиън“. възходът му повдига неудобни въпроси за концентрирането на властта и за възможността за наследственост в ръководството в една държава, основана с революция срещу монархията.

