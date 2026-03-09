Земята

Моджтаба Хаменей,син на аятолах Али Хаменей, бе избран за върховен лидер на Иран

e-razgrad 09.03.2026 No Comments

Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран може да доведе до ескалация на войната, след като Доналд Тръмп вече го определи като неприемлив, пише в. „Гардиън“. Британският вестник отбелязва, че изборът на Моджтаба Хаменей е първият случай след Ислямската революция през 1979 г., в който властта на върховния лидер се предава от баща на син. Това развитие на събитията, посочва „Гардиън“, вероятно ще провокира дебат в Иран за появата на династична система в една държава, базираща се изрично на свалянето на наследствената власт на шаха.

За своите поддръжници Моджтаба Хаменей символизира приемственост с идеологическата линия, чието начало бе поставено от аятолах Рухола Хомейни и която бе продължена от баща му, пише още „Гардиън“. възходът му повдига неудобни въпроси за концентрирането на властта и за възможността за наследственост в ръководството в една държава, основана с революция срещу монархията.

БТА

Views: 16

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.