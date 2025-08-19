Много пиян мъж влязал в дома на бившата си приятелка и я пребил с юмруци и шамари, посегнал и на повиканите полицаи

32-годишен мъж подал сигнал в полицията около 20 часа на 18 август, че мъж е влязъл в дома на 31-годишната му сестра в кубратското село Беловец.

Бил във видимо нетрезво състояние и й нанесъл удари с юмруци и шамари. Пристигналият на място полицейски екип установил бившия приятел на пострадалата – криминално проявен 21-годишен от Беловец. След отправени разпореждания от униформените служители мъжът ударил по ръката един от тях. Здържан е, пробата му с дрегер отчела 2,57 промила алкохол. Започнато е досъдебно производство.

/e-Razgrad/

