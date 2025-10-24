Млади „експерти по европроекти” работиха в Областния информационен център

В рамките на XXIII издание на кампанията „Мениджър за един ден” на „Джуниър Ачийвмънт – България“, десет бъдещи експерти по европроекти работиха в Областния информационен център в Разград.

Екипът на Центъра посрещна Преслава Петрова, Георги Богомилов, Иван Иванов, Николай Григоров и Семир Сюлейманов от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи”, Мюжгян Ибрямова и Хайрие Ерол от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”, Калина Маринова и Селин Кадир от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф” и Емирхан Христов от ПГССХВТ „Ангел Кънчев”.

Всички те кандидатстваха в електронната платформа на инициативата и бяха одобрени за позицията „Експерт по европейски програми и проекти”, обявена от Областния информационен център.

Учениците бяха придружени от зам.-директора по учебната дейност в НПТГ „Шандор Петьофи” Цветалина Минкова и преподавателката от ПГИ „Робер Шуман” Иванка Танева.

След представянето си, участниците споделиха своите намерения за професионално развитие и образование – в сферата на икономиката, архитектурата, програмирането (на автомобилен софтуер, машини с ЦПУ, видеоигри), медицината и предприемачеството.

Младежите се запознаха със съдържанието на Единния портал на еврофондовете в България www.eufunds.bg, Секцията на ОИЦ – Разград в портала, с начина за разработване, подаване и отчитане на европроекти в ИСУН 2020, научиха практически подробности свързани с проeктната дейност. Разяснени им бяха възможностите за производствени практики, стажуване и доброволчески инициативи по програмите „Еразъм +” и „Европейски корпус за солидарност” на ЕС.

По-късно през деня, младите евроексперти взеха участие в подготовката и провеждането на открита приемна пред офиса на ОИЦ – Разград, където подпомогнаха представенето на информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти с евросредства.

Накрая всички получиха сертификати за участието си в кампанията, изтъквайки че престоят им в ОИЦ – Разград е бил много полезен и приятен. Заявиха желание да участват в инициативите на Центъра и в бъдеще, а някои и да проведат лятната си производствена практика там.

/e-Razgrad/

Views: 0