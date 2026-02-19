Младите „вълци“ излизат за два мача в Генерал Тошево

Предстои натоварен състезателен ден за 14-годишните баскетболисти на БК

„Вълци Разград“, които ще изиграят два поредни двубоя от първенството на

1-ва Дивизия Изток – Североизток. Срещите ще се проведат на 21 февруари

2026 г. в Зала „Н. Й. Вапцаров“ в Генерал Тошево.

В първия си мач за деня разградчани ще се изправят срещу тима на БК

„Спортбаскет“ ГТ. Двубоят е насрочен за 10:45 часа и ще даде начало на

състезателната програма за „вълците“. Очаква се младите таланти да

покажат дисциплина, отборна игра и желание за победа още от първия

съдийски сигнал.

По-късно същия ден, от 14:15 часа, възпитаниците на разградската школа

ще излязат и срещу друг силен съперник – БК „Ънстопабъл“. Срещата се

очаква да бъде сериозно изпитание за младия състав, който ще трябва да

демонстрира издръжливост и концентрация в рамките на натоварения ден.

Турнирният формат ще изисква от играчите на БК „Вълци Разград“ да

поддържат високо ниво и в двата двубоя, като всеки спечелен мач е от

значение за класирането в регионалната дивизия.

Участието в подобни срещи е важна част от развитието на младите

баскетболисти, които продължават да трупат игрови опит и увереност срещу

връстници от региона. Треньорският щаб ще разчита на колективния дух и

желанието за изява на своите състезатели в стремеж към достойно

представяне.

