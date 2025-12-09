Мирослав Минчев е „Спортист на годината на Община Разград“, Георги Радославов е №1 при подрастващите

Двама колоездачи са начело на десетките от най-добрите спортисти на Община Разград за 2025 г. Мирослав Минчев е №1 в класацията „Спортист на годината 2025 на Община Разград“, а неговият възпитаник и съотборник Георги Радославов е победител в класацията „Спортист на годината 2025 при подрастващите до 18-годишна възраст“.

Това стана ясно след заседанието на назначена със заповед на кмета Добрин Добрев петчленна комисия, председателствана от зам.-кмета Елка Неделчева.

13 състезатели бяха номинирани от клубовете си в първата категория, а 12 – във втората – за подрастващи. Разгледани бяха и двете номинации за „Отбор на годината“. Класирането бе извършено съгласно предварително утвърдени Правила за класиране на спортистите в двете категории за спортист на годината, отбор и треньор на годината

Ето класирането в двете десетки:

Спортист на годината

Мирослав Минчев, състезател по колоездене – 80 точки: първо място – 1000 метра от място, Мъже Елит от Държавния личен шампионат по колоездене в Пловдив; първо място – 1000 метра от място, мъже Елит от Балканиада по колоездене в Пловдив Ивайло Чочев, футболист – 76 точки: шампион на България с мъжки отбор в Ефбет първа професионална лига, сезон 2024/2025; участник с мъжкия отбор в груповата фаза на Лига Европа сезон 2025/2026г. Фатме Шабан, състезател по борба – 70 точки: първо място – жени, категория 59 кг. на Държавния личен шампионат по борба за жени в Пловдив; осмо място – жени, категория 59 кг. на Европейско първенство по борб в Братислава, Словения. Десислава Иванова, състезател по борба – 64 точки: второ място – жени, категория 59 кг. на Държавния личен шампионат по борба за жени в Пловдив; второ място – девойки до 20 години, категория 59 кг. на Балканско първенство по борба в Клуж Напока, Румъния. Павел Николов, състезател по колоездене – 58 точки: второ място, спринт – мъже от Държавния личен шампионат по колоездене в Пловдив; трето място 1000 метра от място, мъже на Балканиада по колоездене в Пловдив. Жаклин Ганчева, състезател по културизъм – 57.6 точки: първо място – жени, категория бикини фитнес до 160 см. от I кръг на Държавно първенство по културизъм; първо място – девойки до 20 г. , категория бикини фитнес до 160 см. от Европейско първенство в Санта Сузана, Испания. Цвета Досева, състезател по стрелба с лък – 56 точки: първо място – девойки на Държавно първенство по стрелба с лък в зала във Варна; първо място – девойки на Държавно първенство по стрелба с лък на открито в Пловдив;

Цвета постигната 8-мо място и 3-то място в смесени двойки на Европейска младежка купа през месец май в София.

Димана Захариева, състезател по лека атлетика – 54 точки: второ място, троен скок – жени от Национален шампионат по лека атлетика в София; трето място, многобой – жени от Национален шампионат по лека атлетика в София. Михаел Пенчев, състезател по културизъм – 48 точки: първо място – мъже, категория Бодибилдинг до 90 кг. на 1 кръг от Държавно първенство по културизъм в Пловдив; трето място – младежи до 23 г., категория Бодибилдинг до 75 кг, от Европейско първенство в Санта Сузана, Испания. Айтунч Алиев, състезател по лека атлетика – 48 точки: първо място, 4000 м, юноши до 18 години на Национален шампионат по лека атлетика в Пирдоп; второ място, 3000 м, юноши до 18 години на Национален шампионат по лека атлетика в София.

Спортист на годината при подрастващите до 18 години

Георги Радославов, състезател по колоездене – 60 точки: първо място – 1000 м, юноши старша възраст и от Държавния личен шампионат по колоездене в Пловдив; първо място – 1000 м, юноши старша възраст от Балканиада по колоездене в Пловдив. Ашли Йени, състезател по лека атлетика – 56 точки: първо място – многобой, момичета до 16 г. на Национален шампионат по лека атлетика в София; първо място – многобой, момичета до 16 г. Национален шампионат по лека атлетика във Велико Търново. Венцислав Ангелов, състезател по лека атлетика – 56 точки: първо място – многобой, момчета до 16 г. на Национален шампионат по лека атлетика в СОфия; първо място – многобой, момчета до 16 г. на Национален шампионат по лека атлетика във Велико Търново. Берк Хюскял, състезател по стрелба с лък – 56 точки: първо място при момчета до 15 г. на Държавно първенство по стрелба с лък в зала в Русе; първо място при момчета до 15 г. на Държавно първенство по стрелба с лък на открито в Садово. Карина Калинова, състезател по борба – 40 точки: второ място при кадетки до 17 г., категория 57 кг. от Държавния личен шампионат по борба в Петрич; трето място при кадетки до 17 г., категория 57 кг. от Международен турнир по борба “Sonstantin Alexandru & Ioan W. Popovici” в Букурещ, Румъния. Стефан Пенев, състезател по борба – 36 точки: трето място при кадети до 17 г., категория 125 кг. от Държавния личен шампионат по борба в Петрич; трето място при кадети до 17 г., категория 110 кг. от Международен турнир по борба “Sonstantin Alexandru & Ioan W. Popovici” в Букурещ. Калоян Христов, състезател по колоездене – 32 точки: трето място – 200 метра летящ стар, при момчета от Държавния личен шампионат по колоездене в Пазарджик; трето място – 1000 метра от място при момчета от Държавния личен шампионат по колоездене в Пазарджик. Ангел Николов, състезател по стрелба с лък – 28 точки: първо място при кадети на Държавно първенство по стрелба с лък в Пловдив; шесто място при кадети на Европейска купа по стрелба с лък в Словения.

Поставил национален рекорд при смесени двойки на Европейска младежка купа в София.

Ястиян Георгиев, футболист – 28 точки: шампион на България в Елитна юношеска група U17; състезател в юношеския национален отбор на България. Витомир Тодоров, футболист – 28 точки: шампион на България в Елитна юношеска футболна група U16; състезател юношеския национален отбор на България.

В класацията „Отбор на годината 2025 на Община Разград“ победител е ПФК „Лудогорец 1945“ – мъжки отбор, със 76 точки и постижения: първо място в Ефбет първа професионална лига по футбол на България, сезон 2024/2025 и участник в груповата фаза на Лига Европа, сезон 2025/2026.

За „Треньор на годината 2025 на Община Разград“ е обявен треньорът от СКБ “Лютфи Ахмедов“ Дениз Хамид с 4 състезатели в двете десетки.

В класацията „Спортист на годината 2025 на Община Разград“ има още една категория, победителят в която се определя с вот на публиката. В него участват всички 25 номинирани за двете десетки. Гласуването в АНКЕТАТА започва днес и продължава до 15 декември.

Церемонията по награждаването за всички категории ще се проведе на 17 декември от 17.30 ч. на празничната сцена до Градската коледна елха.

/e-Razgrad/

