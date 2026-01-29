Мирослав Йорданов бе избран за временно изпълняващ длъжността кмет на община Кубрат

Заместник-кметът на община Кубрат Мирослав Йорданов бе избран за временно изпълняващ длъжността кмет. Решението бе взето днес на първото за годината редовно заседание на Общинския съвет и бе подкрепено единодушно от всички 21 общински съветници.



Йорданов ще изпълнява кметските си правомощия до произвеждането на нови частични местни избори. Изборът му следва предсрочното прекратяване на мандата на досегашния кмет Алкин Неби. На 26 януари 2026 г. Общинската избирателна комисия в Кубрат единодушно взе решение за прекратяване на правомощията му, в изпълнение на окончателно решение на Върховния административен съд.



До момента Мирослав Йорданов заемаше поста заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности“, включващ сфери като чистота, образование, екология и други. Той е и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат.



В първото си изявление пред медиите като временно изпълняващ длъжността кмет Йорданов подчерта, че основно предизвикателство пред Общината е осигуряването на средства за предстоящите избори в условията на липса на приет бюджет. По думите му приоритет ще бъдат стабилността, прозрачността и продължаването на поетите ангажименти.



Мирослав Йорданов е на 51 години, родом от Кубрат, завършил е семестриално бакалавърска степен в Техническия университет във Варна.

Радослав СТОЙКОВ

Пресцентър на Община Кубрат

