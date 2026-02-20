Министър Янкулов свиква ВСС за смяна на Сарафов

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 26 февруари. В дневния ред на заседанието той предлага единствена точка: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, съобщиха от МП.

В мотивите си министър Янкулов насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.

Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правоприлагането, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор. Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България.

„Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“, разплитането на която според самия него е „ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“, пише министър Янкулов. Към настоящия момент нищо от аферата „Осемте джуджета“ не е убедително изяснено от фактически ръководената от Борислав Сарафов институция.

