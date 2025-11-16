Министър-председателят Росен Желязков в Разград

С работна среща с кметове на общини от Разградска област започна посещението на министър-председателя на Росен Желязков.

В нея участваха кметът Разград Добрин Добрев, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, зам.-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Хабибе Расим и Зорница Евгениева, както и секретарят на Община Разград Нели Добрева. Участие в дискусията взеха и народните представители Гюнай Хюсмен и Хамид Хамид.

По време на срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с проекта за бюджет 2026 г. и доброто партньорство между местната и централната изпълнителна власт.

По време на обиколка в централната част на града Добрин Добрев представи на премиера Росен Желязков част от проектите, по които работи Община Разград и от идеите, чиято реализация предстои. Кметът заяви, че засиленото сътрудничество между централната и местната власт ще спомогне за реализиране на ключовите проекти, които очакват хората.

Премиерът Росен Желязков инспектира ремонтираната джамия „Ибрахим паша” и новостроящата се църква „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител”.

България е пример за етническа толерантност и за това как съжителството на християни, мюсюлмани, юдеи и други вероизповедания дава възможност на народа ни да е спокоен и да просперира. Всеки да си гледа неговите дела, неговия поминък, но да живеем в общност., заяви пред журналисти в джамията „Макбул Ибрахим паша“. Правителството досега е отпуснало 2 713 450 лв. за реконструкцията на джамията по решението на правителството през 2018 г.

„Разград е една от зоните на религиозна толерантност в България и за нас е много важно тук да има и хубав православен храм“. В това Росен Желязков увери архиерейския наместник отец Георги и миряни, които проследиха посещението му днес в църквата „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител“. За довършването на храма, който към момента се изографисва, Министерският съвет е отпуснал 100 000 лева на Българскатя патриаршия. Строителството на храма е започнало през 2014 година с финансиране от дарители и от държавата. Премиерът Желязков изрази надежда църквата, да бъде завършена и осветена през следващата година. „Дай Боже и с наша помощ, с каквото можем ще съдействаме – и от бюджета за вероизповеданията, ще помогнем да се довърши, защото е красива, и отвън създава усещане за добра градска среда. Чудесно място за молитва и за уединение“, посочи министър-председателят.

