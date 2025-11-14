Главна Новина

Министър-председателят на посещение в Разград

e-razgrad 14.11.2025 No Comments

Премиерът Росен Желязков ще бъде на работно посещение в Разград утре – 15 ноември, съобщиха от областната администрация.

В рамките на визитата са планирани срещи и инспекции, свързани с важни обекти и дейности на територията на общината.

За 15:00 ч. е насрочена работна среща на премиера с кметовете на общините от област Разград.

В 15.30 ч. ще инспектира джамията „Макбул Ибрахим Паша“, а в 16:00 ч. – новоизгражадщия се втори православен храм в града „Св. цар Борис-Михаил Покръстител“.

