Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Разград: Ниското ниво на владеене на езика в региона възпрепятства цялостното обучение по всички предмети

„Най-сериозното предизвикателство в региона е свързано с владеенето на българския език, а ниското ниво на владеене на езика възпрепятства цялостното обучение по всички предмети. Усилията трябва да бъдат насочени основно към ранното включване на децата в предучилищна възраст и изграждането на стабилна езикова среда.“

Това каза днес пред журналисти в Разград министър Кирил Вълчев след участието му при областния управител в координационна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Той съобщи още, че в проекта на Закона за предучилищното и училищното образование, е предложена т.нар. езикова интеграция, което означава, че дете, което не знае български език – на входа на първи клас, или когато се връща от чужбина, да започне само с български език, а не да бъде допускано да учи по всички останали предмети.

Министър Вълчев обяви, че е призовал кметовете и областния управител да помагат, за да може децата да подобрят резултатите си по български език. „Имаме и редица проблеми и с резултатите по математика, но те са в цялата страна. Не мога да кажа, че тук са по-големи, отколкото са в другите области. Но проблеми с резултатите по другите предмети са функция на проблемите с българския език. Това трябва да бъде абсолютният фокус и приоритет на работа на институциите тук, казах го по-рано и на служителите в РУО. Много е важно да се започне от детските градини и кметовете са работодатели на директорите на градините“, категоричен бе министър Вълчев.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев бе в Разград, където в Областна администрация участва в координационна среща по Механизма В срещата участваха областният управител Владимир Димитров и неговите заместници Назиф Зюлкяр и Михаил Тодоров, кметът на Разград Добрин Добрев, зам.-кметът Елка Неделчева, народните представители Джипо Джипов и Хасан Адемов, началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков.

По време на срещата бяха обсъдени още теми, свързани с въвеждането на нови технологии и изкуствен интелект в образованието, проблемите с транспорта на учениците с училищните автобуси, както и необходимостта от повишаване на езиковата и професионална подготовка на педагогическите специалисти.

По Механизма в областта са извършени 758 обхода от 38 съвместни екипа, като в резултат на работата им 38 деца вече са върнати в училище – равностойно на два учебни класа.

Министър Вълчев посети ОУ „Васил Левски“, Спортния център „Лудогорец“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и НПТГ „Шандор Петьофи“, където участва в работна среща с директори на образователни институции и учители от Лудогорието.

/e-Razgrad/

