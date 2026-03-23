Минаваме през минно поле, докато стигнем до паркинга си

„За да паркираме колите си на паркинга в междублоковото пространство между бул. „България“ и ул. “ Кирил и Методий“ в Разград, където са апартаментите ни, сме принудени да преминаваме през своебразно минно поле“, – алармираха сайта „Е -Razgrad “ живущи в района.

Входът към паркинга в идеалния център на града е осеян с многобройни дупки и, за да се осмели водач на МПС да премине през тях , ще трябва доста да се препоти дали няма да счупи носач или спука предна гума на автомобила си. Предприемчиви граждани, живущи в района, са се опитали да намалят обема на дупките с камъни и парчета бетон на принципа „Направи си сам“ , но ефектът е нулев.

А в същото време, понеже районът е доста оживен и тук са базирани банки и търговски обекти, трафикът на автомобили е неспирен . “ В 21 век ли живеем, в областен град ли живеем – и ние вече се чудим“, -казват обитателите на блоковете тук при вида на компрометирания си паркинг .

Шенол Ахмедов

