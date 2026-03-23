Шарено

Минаваме през минно поле, докато стигнем до паркинга си

e-razgrad 23.03.2026
„За да паркираме колите си на паркинга в междублоковото пространство между бул. „България“ и ул.  “ Кирил и Методий“ в Разград, където са апартаментите ни, сме принудени да преминаваме през своебразно минно поле“, – алармираха сайта  „Е -Razgrad “  живущи в района.
Входът към паркинга в идеалния център на града е осеян с многобройни дупки  и, за да се осмели водач на МПС  да премине през тях , ще трябва доста да се препоти  дали няма да счупи носач или спука предна гума на автомобила си. Предприемчиви граждани, живущи в района,  са се опитали да намалят обема на дупките с камъни и парчета бетон на принципа „Направи си сам“ , но ефектът е нулев.
А в същото време, понеже районът е доста оживен и тук са базирани банки и търговски обекти, трафикът на автомобили е неспирен .  “ В 21 век ли живеем, в областен град ли живеем –  и ние вече се чудим“, -казват обитателите на блоковете тук  при вида на компрометирания си паркинг .
Шенол Ахмедов

Views: 186

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.