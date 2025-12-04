Милиардерът, който ще оглави НАСА: Ще върна САЩ на Луната преди китайците

САЩ ще се върнат на Луната преди там да са стъпили китайците.

Това обяви американският милиардер Джаред Айзъкман, който е номиниран от президента на САЩ Доналд Тръмп да оглави американското космическо управление НАСА. Айзъкман е и приближен на милиардера Илон Мъск.

„САЩ ще се върнат на Луната преди нашият голям съперник и ние ще установим там трайно присъствие“, подчерта Айзъкман по време на изслушване пред комисия в Сената, предаде Франс прес

Това е второто му изслушване с цел потвърждаване на номинацията му в рамките на осем месеца. До този необичаен ход се стигна, след като Тръмп на няколко пъти промени мнението си за него. След като го номинира през декември 2024 г., Тръмп оттегли подкрепата си за него през април, преди да номинира отново през ноември. Тези промени в позицията на Тръмп бяха на фона на промените му в отношенията със самия Илон Мъск.

По време на изслушването Айзъкман подчерта, че американците ще стъпят и на Марс, въпреки че се показа по-предпазлив относно реализирането на тази цел.

Програмата „Армемида“ на НАСА предвижда завръщане на американците на Луната, но в последните години беше белязана от редица закъснения. Експерти предупредиха тази есен, че спускаемият апарат, планиран за връщане на Луната и разработван от „Спейс екс“ на Илон Мъск може да не е готов навреме.

Подобно усложнение ще изложи САЩ на риск да бъдат изпреварени от Китай в опита да стъпят на Луната до 2030 г. Днес Айзъкман заяви, че иска да избегне това на всяка цена и подчерта, че евентуален провал ще постави под въпрос изключителността на американците, както и американския опит в космическата област.

Ако бъде утвърден начело на НАСА, Айзъкман трябва да се увери, че „Спейс екс“ ще достави спускаемия модул навреме.

Вчера той беше запитан и за евентуален конфликт на интереси с Мъск, но увери, че има само професионални отношения с него и че не се облагодетелства от бизнесмени за лични цели.

Айзъкман е на 42 години и е натрупал състоянието си от онлайн разплащания. Но много играчи от космическия отрасъл го смятат за компетентен и запален и в тази област.

