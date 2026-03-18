МИГ Завет – Кубрат проведе информационна конференция на тема: „Стратегия за водено от общностите местно развитие – възможности за финансиране и перспективи“

На 18.03.2026 г. в гр. Завет, Заседателна зала на община Завет бе проведена еднодневна информационна конференция на тема: „Стратегия за водено от общностите местно развитие – възможности за финансиране и перспективи“.

В конференцията взеха участие 50 лица – представители на общинската администрация, местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации и заинтерисовани лица. Събитието бе открито от Галя Драганова – изпълнителен директор на МИГ Завет-Кубрат, която поздрави участниците и изрази благодарност за тяхната активност и интерес към стартиране дейностите по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за периода 2023 – 2027 г. Г-н Ахтер Велиев, кмет на община Завет пожела успешно прилагане на стратегията на територията и удовлетворяване очакванията на местната общност.

Изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат изнесе презентация за запознаване на участниците със стратегическата цел, приоритетите и специфичните цели за развитие на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023-2027 година.

Тя обърна внимание, че разработената стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет – Кубрат с цел подобряване качеството на живот на хората и средата за бизнес е свързано с изпълнението на дейности, които осигуряват човешки, материални и информационни ресурси при прилагане на подхода ВОМР. Тези дейности също са насочени към активизиране на местната общност на територията МИГ Завет-Кубрат като основен двигател за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.

В заключение, г-жа Драганова подчерта, че основният планиран резултат от изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, включваща мерки и подкрепяща дейности, които отговарят на установените нужди на територията на общините Завет и Кубрат е да допринесе като цяло за постигане на целите на подхода Водено от общностите местно развитие.

Последва презентация от експерта по прилагане на СВОМР, Гюлджан Касим, която представи разпределението на финансовия ресурс по планирани мерки на стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за периода 2023 – 2027 г. и запозна присъстващите с конкретните индикатори, които трябва да бъдат изпълнени.

След кратка кафе-пауза г-жа Гюлджан Касим представи проект на индикативен график за прием по мерките от СВОМР на МИГ Завет – Кубрат през 2026 г. Последва оживена дискусия по представените теми, след което конференцията беше закрита.

Поздравление към участниците в конференцията поднесоха деца от детска градина „Слънчо“- гр. Завет, където бяха реализирани два проекта с финансовата подкрепа на МИГ Завет – Кубрат през изминалия програмен период.

Всеки участник получи папка с информационни материали. За присъстващите бе осигурен кетъринг.

Конференцията се реализира във връзка с изпълнение на Административен договор № РД50 – 106/ 28.01.2026 г. сключен между СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и УО на СПРЗСР 2023 – 2027 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, 7330 гр. Завет, обл. Разград, ул. „Лудогорие“ №19, GSM:0879918140

e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, web: www.mig-zavet-kubrat.eu

