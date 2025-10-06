Метеоролози бият аларма: Валежите на 3 октомври ще ви се сторят нищо в сравнение с това, което предстои утре!

ОБЯВЕН Е ЧЕРВЕН КОД ЗА ПОРОИ

Има вироск риск от наводнения по Южно Черноморие, включително в районите на Варна, Балчик, Шумен и Добрич. Това алармират синоптиците от Meteo Balkans. Високи нива на реките се очакват и в Предбалкана – около Велико Търново, Плевен и Ловеч. Значителни валежи се прогнозират и над Южна България.

През нощта срещу вторник времето над почти цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Валежите ще се засилят около полунощ в Централна, Южна и Източна България. По-значителни количества се очакват в Югоизточна България, както и в района на Рило-Родопския масив. Съществени валежи са вероятни и в Дунавската равнина, особено в Предбалкана.

НИМХ издаде кодове за опасно време. Предупреждение от втора степен – оранжев код – е обявено за част от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Варна Разград и Силистра, както и за целите Кърджали, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен.

Жълт код е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен и Пловдив.

Предупрежденията за опасно време за утре, вторник, 7 октомври

Във вторник времето в почти цялата страна ще остане предимно облачно и дъждовно. На много места ще паднат значителни валежи, особено в Централна Северна България. В Югоизточна и Източна България се очакват гръмотевични бури, придружени от силен вятър с пориви до 70-90 км/ч. В тези райони валежите ще бъдат проливни и са издадени предупреждения за опасно време.

През деня ще духа умерен вятър от североизток-изток. Температурите ще се задържат по-високи в Източна България, докато следобед над Западна и Северозападна България вятърът ще се ориентира от северозапад, като ще прониква по-хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°C, а в Източна България и по Черноморието – между 14° и 19°C.

