„Металика“ събра над 1 млн.долара на благотворителен концерт

Благотворителното лайф-стрийм шоу на „Металика“ на 14 ноември помогна да бъдат събрани 1,3 млн. долара, съобщи сайтът NME.

Приходите от шоуто отиват за фондацията на групата „All Within My Hands“, чиято дейност е посветена на създаването на устойчиви общности чрез образование на работната сила, борбата с глада и предоставянето на други „критични местни услуги“.

В профила си в Туитър групата съобщи, че събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на партньорски организации, борбата с COVID-19 и облекчаване на последиците от бедствия.

„Изключително сме щастливи да бъдем част от това“, заяви фронтменът Джеймс Хетфийлд по време на шоуто и благодари на феновете за тяхната подкрепа.

Шоуто е записано в студиото на групата в Сан Рафаел, Калифорния. Музикантите от „Металика“ изпълниха 8 акустични и 6 електронни композиции.

Освен кавъри на Deep Purple, Bob Seger и ‘The House Of The Rising Sun’, акустичната част на шоуто включваше акустични версии на ‘Blackened’ и ‘Now That We’re Dead’.

