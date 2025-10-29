Местната власт, държавни институции и фирми: Готови сме за зимата!

Готовността за зимния сезон бе обсъдена на работна среща между представители на местната власт, държавни институции и фирми. Заседанието бе свикано и открито от кмета Добрин Добрев.

Той съобщи, че за зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа Община Разград има подписан договор с „Пътно поддържане“ със срок от 26 месеца. Подготвен е оперативен план за тези дейности. Снегопочистването на уличната мрежа и останалите населени места ще се извършва от сметопочистващата фирма „Уейст Солюшънс България“. За почистването на селата тя сключва договори за наемане на техника с фирми и еднолични търговци, които имат техническа възможност за изпълнение на тези дейности.

Снегопочистването на площади, алеи и подходи в централната част на град Разград се извършва от „Паркстрой“, уточни Добрин Добрев. Той увери, че учебните, детските и социалните заведения, както и извънучилищните цантрове са подсигурени с отопление – в Разград те са на газ и централно парно, а в населените места от общината – на твърдо и течно гориво. От общинския горски фонд са осигурени нужните количества дърва за огрев и за кметствата, читалищата и пенсионерските клубове. Кметът добави, че от РЗИ е получен актуалният списък на нуждаещите се от хемодиализа в МБАЛ „Св. Иван Рилски“. Списъкът е предоставен на снегопочистващите фирми и на кметовете на населени места. Община Разград има готовност и за ограничаване и спиране на автомобилния трафик по опресделени направления и взаимодействие с останалите институции при усложняване на зимната обстановка.

На заседанието представители на „Пътно строителство“ обявиха, че разполагат с 12 различни вида машини за почистване на пътища, както и с 40 тона сол, 180 кубика пясък, очаква се и доставка на разсол.

В отговор на въпрос от кметове на населени места от Областното пътно управление увериха, че имат влекач да изтеглят закъсали ТИР-ове. Участниците в срещата постигнаха съгласие, че е необходимо да има добра координация за своевременно въвеждане на ограничения и отбиване на товарни автомобили при усложнена обстановка. Кметовете отправиха препоръка към Пътното да вимават при почистването на основните пътища, при което на кръстовища се затапват подходите към селата.

Част от кметовете на населени места имаха препоръка към „Енерго Про“ при необходимост от спиране на тока заради планирано премахване на клони около електропреносната мрежа да бъдат уведомявани, за да информират своевременно населението. Други от кметовете споделиха добри практики при тези дейности.

За подобряване на взаимодействието между институциите кметовете призоваха и при забавяне на сметосъбирането да ги информират за новите дати на събиране на боклука, за да могат с работниците към кметствата за почистят подходите към контейнерите за смет. От „Уейст Солюшънс“ съобщиха, че и тази година ще предоставят на кметствата сол. Споделиха още, че както в много сфери, имат проблем при набиране на кадри, като сред причините е и фактът, че работата е на открито при всякакви метеорологични условия.

Участниците в срещата се обединиха около пожеланието да има сняг, но зимата тази година да е мека.

/e-Razgrad/

Views: 0