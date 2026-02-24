Международният ден на майчиния език отбелязаха официални лица , педагози , учители и общественици в Разград

Международният ден на майчиния език събра официални лица , педагози , учители и общественици в залата на Народно читалище „Делиорман 2014“ в гр. Разград. Под мотото „Да съхраним езиковото богатство и културните мостове“ проявата беше открита от председателя на читалището г-жа Невин Тусчу. В своето приветствено слово тя акцентира върху ролята на майчиния език като най-силния инструмент за опазване на културната идентичност и припомни, че уважението към всеки език е път към взаимно разбирателство и мир.

Специални ости на тържеството бяха Генералният консул на Република Турция в Бургас – г-н Толга Оркун и заместник-кметът на Община Разград – г-жа Хабибе Расим. Празникът беше уважен и от представители на Дружеството за култура и солидарност на българските изселници в гр. Силиври (Турция), които пристигнаха по покана на г-жа Тусчу, както и председателят на фондация „Герлово“ – г-н Орхан Мустафа.

В своите изказвания гостите подчертаха, че усилията за изучаването и преподаването на майчиния език трябва да продължат с още по-голяма енергия. Основният акцент на събитието бе художествената програма, подготвена от секретаря на читалището г-жа Джемиле Мухарем. Тя, заедно с децата и самодейците, представи вълнуваща програма, която демонстрира живата връзка между традициите и бъдещето. Своите приветствия отправи и г-жа Фатме Салим от настоятелството на читалището, която подчерта значимостта на приемствеността. Учителите, присъстващи в залата, също бяха поздравени за своята всеотдайност в съхраняването на езиковото богатство. Събитието завърши с посланието: „Ние сме по-силни, когато сме заедно“ и даде заявка за още по-тясно сътрудничество между културните организации в региона и партньорите от Република Турция.

Шенол Ахмедов

Views: 39