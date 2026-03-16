Земята

Международната агенция по енергията (MAE) започва освобождаването на 400 млн. барела петролни резерви

e-razgrad 16.03.2026 No Comments

Количества петрол от стратегическите резерви на страните от Международната агенция по енергията (МАЕ) за извънредни ситуации ще бъдат насочени към световните пазари в най-скоро време, след като държавите членки се ангажираха да осигурят общо 411,9 милиона барела, съобщи организацията, цитирана от Ройтерс.

Правителствата са обещали да предоставят 271,7 милиона барела от държавните си запаси, 116,6 милиона барела от задължителните индустриални резерви и 23,6 милиона барела от други източници. От общото количество 72 на сто ще бъдат суров петрол, а 28 на сто – нефтени продукти (бензин, дизел и др. – бел. ред.).

Според МАЕ количествата от страните в Азия и Океания ще бъдат налични веднага, докато тези от Европа и Америка ще бъдат пуснати на пазара в края на март.

Кросс

Views: 8

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.