Медицински експерти срещу Тръмп за парацетамола и аутизма

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съществува връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизъм – твърдение, което бе категорично опровергано от британски учени и медицински експерти, съобщава „Пи Ей мидия“/ДПА.

Тръмп посочи, че имало „стремителен ръст“ на случаите на аутизъм и предположи, че медикаментът, познат в САЩ като Tylenol, а в Европа – като парацетамол, може да е причина за това.

Той призова бременните жени да не приемат лекарството и изрази също така неоснователни съмнения относно ваксините. Тръмп също така заяви, че Управлението за контрол на хранителните продукти и лекарствата в САЩ (FDA) ще уведоми всички американски лекари с нови указания.

Експертите реагираха незабавно. Един от тях предупреди, че подобни твърдения „рискуват да стигматизират семействата на деца с аутизъм, като внушават, че са си го причинили сами“. Учените обясняват, че увеличаването на случаите на аутизъм в САЩ се дължи основно на разширеното определение на състоянието, което вече включва по-леки форми от спектъра и подобрена диагностика.

Националната здравна служба на Великобритания (NHS) изрично посочва, че парацетамолът е обезболяващото средство от първи избор по време на бременност и е безопасен при правилна употреба.

