МВР купува коли и мотори със 126 млн. лв. събрани от глоби

575 леки автомобили, 405 – с висока проходимост 4х4 и 285 мотоциклета купува МВР за дирекциите си в София и страната.

Обществената поръчка, документи по която са публикувани в Портала за обществени поръчки, е обявена с прогнозна стойност 126 514 133 лв. без ДДС, парите ще дойдат от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите за шофьорите.

Отдавна експерти от неправителствения сектор алармират, че вместо да отиват за същински мерки за обезопасяване на пътищата – поставяне и обновяване на мантинели, знаци, маркировка и др., парите от фонда се харчат за покупка на камери и на автомобили за пътната полиция. На практика държавата прави порочна схема – не „инвестира“ в подобряване на средата за движение, а в допълнителни „капани“ за шофьорите, така че да се събират повече глоби.

Сега за 575 оборудвани патрулки вътрешното министерство дава 60 125 833 лв. без ДДС, което прави по близо 105 хил. лв. на автомобил.

