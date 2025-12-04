„Маркови“ дрехи и маратонки в нерегистриран магазин в Дянково

Артикули на известни търговски марки, разпространявани неправомерно, са иззети при акция на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР Разград.

На 3 декември в Дянково е установен нелегален обект, който работи като незаконен магазин. 41-годишната собственичка използвала в търговската си дейност без правно основание стоки с марките „Зара“, „Адидас“ , „Найк“ и други. В хода на извършените процесуално – следствени действия са открити маратонки, тениски и анцузи, обозначени с логото на съответните марки без съгласието на притежателя на изключителното право. По случая е започнато досъдебно производство.

/e-Razgrad/

